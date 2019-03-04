Политика

Эксперты рассказали о причинах отставок российских губернаторов

21 марта ожидаются объявления о новых отставках губернаторов. По информации источников из администрации президента, в четверг полномочия могут сложить главы Республики Калмыкия, а также Мурманской и Оренбургской областей. Эксперты объяснили, почему на страну обрушилась очередная волна отставок, пишут «Известия».

Так, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев пояснил, что отставка главы Челябинской области Бориса Дубровского связана с его небольшим рейтингом и неэффективностью.

Его место теперь займет замминистра энергетики Алексей Текслер. Как заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов, несмотря на то, что Текслер родился в Челябинске, для области он в любом случае будет новым человеком, за действиями и эффективностью которого будут наблюдать.

В свою очередь профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков отметил, что плановая смена глав регионов вполне ожидаема и стала своего рода традицией.

А глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, заявил, что весенняя отставка неэффективного или непопулярного губернатора - очевидное решение.