Политика

Коммунисты определились с кандидатом на допвыборы в Великолукскую гордуму по 14-му округу

Очередное заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ состоялось сегодня, 20 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома, на заседании, в частности, был рассмотрен вопрос об участии Псковского областного отделения КПРФ в дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14, а также о выдвижении кандидата. Напомним, допвыборы депутата пройдут 26 мая.

Члены бюро заслушали информацию первого секретаря обкома Петра Алексеенко, председателя кадровой комиссии Псковского обкома КПРФ Аркадия Мурылева, первого секретаря Великолукского горкома КПРФ Николая Чувайлова.

В ходе тайного голосования большинством голосов было принято решение выдвинуть кандидатом в депутаты Великолукской городской Думы по 14-му округу предпринимателя Сергея Пасечника 1972 года рождения.

Вторым вопросом члены бюро заслушали и обсудили отчеты первых секретарей комитетов Невельского и Дновского районных отделений КПРФ о выполнении уставных требований. Отмечалось, что в этих отделениях КПРФ проводится определенная работа: проходит прием в члены КПРФ, организовано распространение партийной печати, проводятся протестные мероприятия. Были отмечены и недостатки в работе, которые необходимо устранить.

Члены бюро также единогласно поддержали решение Президиума ЦК КПРФ о передаче депутатского мандата Государственной Думы Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.