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Политика

Bloomberg узнал о сценарии сохранения Путина у власти через присоединение Белоруссии

21.03.2019 11:29|ПсковКомментариев: 0

Администрация президента РФ обсуждает различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после окончания срока полномочий на посту президента, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю. Поводом для обсуждения сценариев отставки и сохранения власти послужил уход Нурсултана Назарбаева.

По словам источников, один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков. Между тем сопротивление Белоруссии тому, что она будет поглощена Россией, также затрудняет для Кремля возможность выбора Путина во главе нового государства, констатирует Ольга Крыштановская, социолог, изучающая правящую элиту России в Государственном университете управления в Москве

По другой версии, Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля.

По словам Андрея Колядина, экс-сотрудника администрации президента, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле, переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. «Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, который может повлиять на процесс после вступления в должность преемника», - сказал он.

В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и Путин встречались трижды на фоне обострения отношений. Поводом стал налоговый маневр в России. Реформа предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения, из-за чего цена нефти для Белоруссии возрастет. Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией предложил не называть страну братским государством и «быть партнерами». Он связывал трудности в переговорах с Россией о компенсации с желанием Москвы надавить на Минск. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» российские власти хотят инкорпорировать Белоруссию в состав России. В Кремле подчеркивали, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не означает объединения двух стран в единое государство и подобный вопрос на повестке администрации президента не стоит.

19 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан последние 30 лет, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики. Президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, 20 марта он вступил в должность. Он предложил переименовать Астану в Нурсултан, парламент поддержал его.

Источник: Псковская Лента Новостей
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