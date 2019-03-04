Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова

Центризбирком отказался передать коммунисту Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти депутата от КПРФ, Жореса Алферова. Как сообщает «Медуза», члены ЦИК обосновали свое решение тем, что у Грудинина при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета.

Напомним, 14 марта президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину.

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, подход к выбору кандидата был очень внимательным. «Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин», - сказал Зюганов.