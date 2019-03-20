Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Рефинансирование кредитов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трэш и трепет!
Чувство обманутого налогоплательщика
Сами виноваты!
Псковичи о «Несвятых святых»
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
ещё Политика 20.03.2019 16:570 После объединения «Справедливой России» и «Родины» Олег Брячак планирует стать руководителем новой партии 21.03.2019 15:020 В Кремле ответили на публикацию Bloomberg о сценариях для Путина после 2024 года 21.03.2019 13:170 Три кандидата от КПРФ претендуют на участие в допвыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 21.03.2019 13:072 ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова 21.03.2019 11:290 Bloomberg узнал о сценарии сохранения Путина у власти через присоединение Белоруссии 20.03.2019 16:570 После объединения «Справедливой России» и «Родины» Олег Брячак планирует стать руководителем новой партии
 
 
 
Самое популярное 18.03.2019 20:497 Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 18.03.2019 11:1612 Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома» 18.03.2019 11:413 Скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин 18.03.2019 17:085 Власти Псковской области готовы помочь семье Перчиковых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Кремле ответили на публикацию Bloomberg о сценариях для Путина после 2024 года

21.03.2019 15:02|ПсковКомментариев: 0

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле не обсуждают объединение России и Белоруссии для сохранения Владимира Путина у власти, о чем накануне сообщалось в материале Bloomberg, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», - прокомментировал он публикацию (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, в данный момент у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа президента. Документом установлены сроки, которые «не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», пояснил представитель Кремля.

В материале агентства со ссылкой на три источника в Кремле говорилось, что администрация президента РФ обсуждает различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после окончания срока полномочий на посту президента. Поводом для обсуждения сценариев отставки и сохранения власти послужил уход Нурсултана Назарбаева.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков. По другой версии, Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1632 человека
21.03.2019, 16:240 Правовой комитет Псковской гордумы одобрил инициативу областного Собрания о сквере Народовластия 21.03.2019, 16:200 Студентка колледжа ПсковГУ представит регион на федеральном этапе V Всероссийской олимпиады по истории Российского предпринимательства 21.03.2019, 16:160 Названы самые «трудолюбивые» регионы России 21.03.2019, 16:120 Памятный знак малолетним узникам собираются установить в псковском сквере Павших борцов
21.03.2019, 16:040 ПсковГУ занял седьмое место в России по объемам тестирования 21.03.2019, 16:030 Сенатор от Псковской области Андрей Турчак попал под санкции Украины 21.03.2019, 16:010 В Пскове около Троицкого моста выловили утопленника 21.03.2019, 15:540 Масштабный сбой на серверах МВД ограничил работу полиции, ГИБДД и миграционной службы
21.03.2019, 15:510 Тренажеры типа «Виктор» закупили псковские энергетики для отработки навыков эвакуации пострадавшего 21.03.2019, 15:480 Усадьбу Набоковых в Ленобласти отреставрируют к 2022 году за 240 млн рублей 21.03.2019, 15:410 В Великолукском филиале университета путей сообщения выявлены нарушения при оказании услуг питания 21.03.2019, 15:300 В Псковской области страховыми признано 117 случаев на производстве за 2018 год
21.03.2019, 15:240 Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде 21.03.2019, 15:050 Предприятиям ЖКХ Псковской области компенсировали выпадающие доходы 21.03.2019, 15:020 В Кремле ответили на публикацию Bloomberg о сценариях для Путина после 2024 года 21.03.2019, 14:530 В Псковском Фонде социального страхования подвели итоги работы за 2018 год
21.03.2019, 14:520 Объявлен конкурс на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дружбы в Великих Луках 21.03.2019, 14:382 В Москве построят офис РЖД за 72 миллиарда рублей 21.03.2019, 14:340 Начальник УФСИН России по области и глава Псковского района обсудили вопросы взаимодействия 21.03.2019, 14:320 Псковские коммунисты обеспокоены состоянием Советского моста
21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года 21.03.2019, 14:130 Пушкинский музей проводит виртуальный конкурс открыток-поздравлений Пушкину 21.03.2019, 14:120 Минздрав: В России значительно снизилась смертность от туберкулеза 21.03.2019, 14:021 Горы мусора на псковских кладбищах предрекает на Пасху коммунист Дмитрий Михайлов
21.03.2019, 14:000 В Пскове открылась «Неделя детской книги» 21.03.2019, 13:520 Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза 21.03.2019, 13:500 Росреестр озвучил кадастровую стоимость всей учтенной в России недвижимости 21.03.2019, 13:460 Коммунист Дмитрий Михайлов собирается отрабатывать 20 часов обязательных работ на весеннем субботнике
21.03.2019, 13:360 Правительство РФ выделит миллиард рублей на повышение военных пенсий ветеранов ВОВ 21.03.2019, 13:260 Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя 21.03.2019, 13:170 Три кандидата от КПРФ претендуют на участие в допвыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 21.03.2019, 13:080 Интерактив: Фонтан из люка
21.03.2019, 13:072 ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова 21.03.2019, 13:020 В Великих Луках бездомных обследовали на туберкулез 21.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.03.2019, 12:590 Команда Порховского района победила в первом межмуниципальном этапе областного фестиваля ГТО
21.03.2019, 12:440 Пыталовский суд обязал предоставить жилье сироте 21.03.2019, 12:410 Псковский биатлонист стал бронзовым призером в мега-масс-старте чемпионата России 21.03.2019, 12:390 В ПсковГУ прошла инаугурация председателя Объединенного совета обучающихся 21.03.2019, 12:380 Гидрометцентр предсказал жаркий август в СЗФО
21.03.2019, 12:370 И.о. руководителя псковского управления Росреестра провел личный прием граждан в приемной президента 21.03.2019, 12:320 Пограничниками выявлен пскович, разместивший экстремистские материалы в сети 21.03.2019, 12:220 На руках у жителей Псковской области находится порядка 43 тысяч единиц оружия 21.03.2019, 12:111 Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента
21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 11:560 В комитете по тарифам объяснили, почему в состав оплаты услуги за вывоз мусора включен НДС 21.03.2019, 11:541 В Пскове собираются ликвидировать Управление капитального строительства 21.03.2019, 11:520 Сотрудники псковской вневедомственной охраны в 2018 году пресекли 1160 попыток обокрасть охраняемые объекты
21.03.2019, 11:391 После отмены НДС для мусорного регоператора существенного снижения тарифов ожидать не стоит - Елена Пилипенко 21.03.2019, 11:350 «Сообразим на троих»: Резонансные темы недели 21.03.2019, 11:350 Пик весеннего половодья в Псковской области ожидается в начале апреля 21.03.2019, 11:330 Госдума приняла закон о выплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
21.03.2019, 11:290 Bloomberg узнал о сценарии сохранения Путина у власти через присоединение Белоруссии 21.03.2019, 11:260 Начальник управления Росгвардии по Псковской области: В 2019 году одна из главных задач - обеспечение безопасности на Ганзейских днях 21.03.2019, 11:070 Великолучанке, фиктивно зарегистрировавшей узбечек и таджика, грозит до 3 лет колонии 21.03.2019, 11:030 Коммунист Дмитрий Михайлов станет гостем программы «Гайд-парк»
21.03.2019, 10:598 В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО 21.03.2019, 10:560 42 тысячи жителей Псковской области сдавали нормы ГТО за последние 5 лет 21.03.2019, 10:530 «ТВ ПсковГУ»: С чего начинать карьеру студентам? 21.03.2019, 10:490 Задача по демографии: найден ли ответ?
21.03.2019, 10:450 Глава Оренбургской области попросил об отставке 21.03.2019, 10:400 Псковский городской молодежный центр проведет «Неделю экологии» 21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 10:350 В Великих Луках 2 образовательных учреждения скрывали информацию о своей деятельности
21.03.2019, 10:220 В экспозиции Псковского музея провели съемки документального фильма о войне 21.03.2019, 10:220 Губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку 21.03.2019, 10:190 И.о. заместителя главы Новоржевского района незаконно приватизировал служебную квартиру 21.03.2019, 10:130 Более 25 тонн яблок неустановленного происхождения пытались ввезти в Псковскую область из Республики Беларусь
21.03.2019, 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019, 10:000 В Приказной палате открывается выставка «Господин Псков» 21.03.2019, 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку 21.03.2019, 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста»
21.03.2019, 09:460 Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств 21.03.2019, 09:440 Молодую великолучанку, в состоянии опьянения убившую мужчину, приговорили к 9 годам колонии 21.03.2019, 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове 21.03.2019, 09:280 В Гдове в результате ДТП пострадала девушка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.