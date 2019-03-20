Политика

В Кремле ответили на публикацию Bloomberg о сценариях для Путина после 2024 года

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле не обсуждают объединение России и Белоруссии для сохранения Владимира Путина у власти, о чем накануне сообщалось в материале Bloomberg, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», - прокомментировал он публикацию (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, в данный момент у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа президента. Документом установлены сроки, которые «не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», пояснил представитель Кремля.

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В материале агентства со ссылкой на три источника в Кремле говорилось, что администрация президента РФ обсуждает различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после окончания срока полномочий на посту президента. Поводом для обсуждения сценариев отставки и сохранения власти послужил уход Нурсултана Назарбаева.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Белоруссией», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков. По другой версии, Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля.