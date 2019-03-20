Политика

Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района

Оргкомитет решил включить в список участников предварительного голосования «Единой России» главу администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елену Гуляеву и директора-главного редактора МУП «Дновец» Марину Михайлову. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Праймериз для определения кандидата от партии в главы Дновского района организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.