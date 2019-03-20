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Политика

В Псковском районе зарегистрирован 21 участник предварительного голосования «Единой России» по выборам в волостные собрания депутатов

22.03.2019 15:00|ПсковКомментариев: 0

Зарегистрирован 21 участник предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов представительных органов Карамышевской и Середкинской волостей (Псковский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Претендовать на выдвижение от партии в Собрание депутатов Карамышевской волости на сегодня решили 17 человек: председатель СХПК «Загорье» Юрий Травин, библиотекарь Псковского районного центра культуры Елена Кузьмина, глава администрации Карамышевской волости Лариса Александрова, акушерка Талецкого ФАПа Татьяна Владимирова, продавец в деревне Зубово Ирина Кузнеченкова, мастер леса Карамышевского мастерского участка Владимир Петров (округ №1); пенсионер Анна Николаева, заведующая отделом клубной работы Выставского досугового отделения Карамышевского КДУ Наталья Гаврилова, страховой агент ООО «Росгосстрах» Ирина Павлова, почтальон сельского отделения почтовой связи «Липеты» Михаил Федоров, участковая медсестра терапевтического кабинета Псковской межрайонной больницы Светлана Жукова,  учитель Быстрецовской основной школы Ирина Филиппова(округ №2); глава Карамышевской волости Татьяна Павлова, почтальон отделения почтовой связи Карамышево Елена Кольцова, начальник производства Карамышевского хлебозавода Ольга Михайлова, учитель Карамышевской средней школы Геннадий Петров и старший менеджер по обслуживанию отделения Сбербанка Наталья Орлова (округ №3).

Еще четверо поборются за право выдвижения от «Единой России» в Собрание депутатов Середкинской волости. В список участников предварительного голосования в настоящее время вошли: учитель Середкинской средней школы Любовь Сидоренкова, командир отдельного пожарного поста в Середке Артем Павлов, водитель автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Удальцов (округ №2) и пенсионер из деревни Гверздонь Елена Голубева(округ №1).

Отбор кандидатов от партии пройдет по второй модели, предполагающей предварительную регистрацию выборщиков на встречах с избирателями.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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