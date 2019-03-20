Политика

Директор «Простории» претендует на выдвижение от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы

Выдвижение участников предварительного голосования партии продолжится до 30 апреля. Зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13. Вопрос рассмотрен на заседании оргкомитета 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Претендовать на выдвижение от партии решил директор спортивно-развлекательного парка «Простория», сторонник «Единой России» Василий Демидов.

ПГ для определения кандидата в депутаты ПГД от «Единой России» организуется по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение становятся не только члены партии, но и беспартийные граждане.

14 и 21 мая в 18:30 в естественно-математическом лицее №20 города Пскова (улица Текстильная, 18) должны пройти дебаты участников ПГ. Темой для обсуждения в первый день выбрана «Комфортная городская среда», во второй – «Молодежная политика и рост доходов граждан». Также 17 мая в то же время на площадке указанного образовательного учреждения состоится встреча кандидатов ПГ с избирателями.

Выдвижение участников ПГ продолжится до 30 апреля. Единый день предварительного голосования – 26 мая.