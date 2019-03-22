Политика

Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при полпреде президента по реализации национальной политики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 22 марта, принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане, которое было посвящено обсуждению актуальных задач сферы государственной национальной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона,

«Северо-Западный федеральный округ является территорией стабильного межэтнического мира, подчеркнул в своем вступлении Александр Гуцан. По данным соцопросов, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила более 72%. А число тех, кто отметил отсутствие дискриминации в своем отношении по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, составило практически 85%. Более чем на 40% в прошлом году снизилось число зафиксированных фактов этноконфессиональной напряженности.

Главными задачами органов исполнительной власти субъектов РФ на ближайший период Александр Гуцан назвал утверждение планов мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на следующий плановый период (2019–2021 годы), приведение региональных государственных программ в сфере межнациональных отношений в соответствие с целями, задачами и показателями эффективности федеральной стратегии и Федеральной целевой программы «Реализация государственной национальной политики». Полпред Главы государства также призвал повысить роль и эффективность работы совещательных (консультативных) органов по межнациональным отношениям при высших должностных лицах субъектов Российской Федерации.

В Псковской области действует Стратегия государственной национальной политики, в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, совершенствование госуправления в сфере национальной политики, противодействие проявления религиозного и национального экстремизма, содействие интеграции соотечественников, переезжающих в Псковскую область из-за рубежа и многое другое. В этом году на эти цели предусмотрено более 13 млн рублей.

Кроме того, при администрации области работает Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Лидеры национальных общественных объединений, религиозных организаций привлекаются к деятельности по профилактике межэтнических конфликтов и гармонизации межнациональных отношений, а также к социально-культурной адаптации мигрантов.

Одним из приоритетных направлений при реализации государственной национальной политики на территории области является взаимодействие с некоммерческими организациями, реализующими проекты и мероприятия в сфере укрепления общегражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, развития этнокультурного многообразия и патриотического воспитания. На протяжении ряда лет Администрация области проводит конкурсы по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО. Только в прошлом году 8 подобных социальных проектов получили государственную поддержку на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Поддержка общественных инициатив осуществляется и Фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», а также на базе проектного офиса «Команда 2018» - говорится в сообщении.