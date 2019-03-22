Политика

Вышла в свет новая книга коммуниста Владимира Никитина

Вышла в свет новая книга экс-депутата Госдумы, основателя Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимира Никитина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения КПРФ, новая работа бывшего первого секретаря Псковского обкома партии называется «Русофобия и русскомыслие в судьбе России» (Учитесь мыслить, говорить и поступать по-русски).

«Цель издания книги – вооружить соотечественников обновленным понятийным аппаратом для более эффективной борьбы против русофобии, как мировоззренческой агрессии Запада. В книге объясняется почему главным объектом нападения русофобов является русскомыслие, излагается смысл этого нового понятия. Указывается, в чем главная причина усиления агрессивности русофобов в настоящее время. Определяются действия власти и общества в государственном и международном масштабе для сдерживания русофобии, как губительного явления не только для России, но и всего мира», - отметили в обкоме.

Напомним, Владимир Никитин является автором книг «Заговор против человечества», «Россия, встань и возвышайся!», «Русский мир: проблемы и пути решения», «Лад - русская модель мира», «Спасти человека в человеке», «Секрет сталинских побед».