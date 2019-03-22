Политика

О важнейших законопроектах и мероприятиях «Справедливой России» расскажут в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 26 марта, в 12.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», посвященная вопросам выполнения социальных задач и поручений, объявленных в послании президента РФ.

В ходе пресс-конференции будут обнародованы сведения о важнейших социальных законопроектах, принятие которых необходимо для выполнения послания. Представители партии «Справедливая Россия» также объявят о запланированных мероприятиях по объединению на уровне региона социально-ориентированных политических сил.

В пресс-конференции примут участие:

• председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Брячак Олег Михайлович

• секретарь Бюро Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Тудакова Наталья Викторовна

Дата проведения: 26 марта. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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