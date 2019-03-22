Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» встречает жесткое противодействие со стороны «Единой России»

«Справедливая Россия» встречает жесткое противодействие со стороны «Единой России», которая блокирует жизненно важные законопроекты, направленные на улучшение жизни псковичей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 26 марта заявил председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

По его словам, партия «Справедливая Россия» постоянно занимается законотворчеством, направленным на улучшение жизни населения. На всех уровнях - в Госдуме, областном Собрании, Псковской гордуме, постоянно работает над выполнением этой задачи. «К сожалению, «Справедливая Россия» сегодня встречает жесткое противодействие со стороны «Единой России», которая, имея большинство во всех законодательных органах, блокирует жизненно важные законопроекты, предлагаемые «справедливороссами»», - пояснил Олег Брячак.

Так, не прошли в Госдуме инициативы «эсеров» передавать страховую пенсию по наследству и о ежегодной 13-й пенсии (по старости). В числе прочих инициатив «справедливороссов», которые не нашли поддержки у «единороссов», он также назвал предложения о двукратном увеличении страховой части пенсии лицам старше 70 лет, о введении запрета на повышение пенсионного возраста, двукратную индексацию пенсий, о снижении расходов за квартплату до 10 процентов семейного бюджета.

Также «эсеры» предлагали ограничить размер платы за капремонт, рассчитывать налог на недвижимость исходя из инвентаризационной, а не кадастровой стоимости, вносили предложение о дифференцированной шкале налогообложения, выплате детских пособий до 3 лет, предлагали увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком с засчитыванием его в трудовой стаж, распространить действие маткапитала на покупку автомобиля, предлагали меры, направленные на помощь диабетикам, компенсацию малоимущим гражданам покупки жизненно важных лекарств, на борьбу с оффшорами и снижение ставки потребительских кредитов.

«Мы тоже в Псковской области не сидим без дела, вносим законопроекты в гордуму Пскова», - отметил Олег Брячак. В частности, напомнил он, «эсеры» внесли законопроект о регулировании в сфере добровольчества, о внесении изменений в закон области о региональном маткапитале, закон о патриотическом воспитании. «Два первых вопроса были в гордуме поддержаны, а закон о патриотическом воспитании не нашел поддержки на профильном комитете. Я был удивлен. Сложно был с ними спорить, это было похоже на мракобесие, приводимые аргументы не лезли ни в какие ворота. Не знаю, что у них там - полнолуние, что ли?» - пояснил Олег Брячак.

На завтрашней сессии он намерен еще раз поднять вопрос по данной инициативе, несмотря на то, что этот вопрос не внесен в повестку.