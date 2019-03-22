Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» и партии-лилипуты должны создать своего «великана» в противовес «Единой России»

«Справедливая Россия» совместно с партиями-лилипутами должна создавать великана, чтобы составить достойную конкуренцию партии большинства - «Единой России». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 26 марта сообщил председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Он подтвердил намерение «Справедливой России» начать процесс объединения с другими партиями, в том числе теми, которые не представлены в законодательных органах власти.

«В 2011 году в России было зарегистрировано 7 партий, а сейчас их 72. При этом карликовые партии, которые пригодились бы "Справедливой России", - пояснил Олег Брячак. - Надо делать выводы из прежних ошибок, «левым» патриотическим силам надо объединяться».

При этом лидер псковских «эсеров» добавил, что «Справедливая Россия» хотела бы объединиться с КПРФ, но на данном этапе это нереально. «Зато реально создать сильный противовес «Единой России» и армии чиновников с другими партиями», - заметил Олег Брячак.

При этом он провел аналогию, что «Единая Россия» - это великан, а остальные партии - лилипуты, и по отдельности они одолеть его не смогут. «Вот когда лилипуты объединятся, тогда будет что противопоставить партии большинства. Нам надо создавать великана, и мы будем начинать этот процесс, в том числе и в Псковской области», - заявил парламентарий. «Единая Россия», по его убеждению, на сто процентов готова к объединению «Справедливой России» с другими партиями и будет всячески препятствовать тому, чтобы они создали «великана».

При любых вариантах ребрендинга «Справедливая Россия» намерена сохранить в названии объединенной партии слово «справедливость». «Это святое для регионов понятие. Второе - надо иди под знаменем социал-демократических идей. Растет запрос населения на справедливость, а значит все политики, которым не чуждо это понятие, должны объединить усилия ради эффективной борьбы с несправедливостью, которую нам навязывает большинство», - подчеркнул Олег Брячак. Также он выразил готовность возглавить региональное отделение партии после объединения.

Съезд «Справедливой России», на котором будет обсуждаться вопрос объединения с другими политическими силами, планируется провести 21 апреля.