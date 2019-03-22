Политика

Александр Серавин опроверг слухи о своем возвращении в Псковскую область в качестве политтехнолога

Директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR», президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин опроверг слухи о том, что он будет заниматься выборами в Псковской области в этом году. Ранее информация о его возвращении в регион в качестве политтехнолога появилась в нескольких региональных анонимных Telegram-каналах.

«В Псковской области поднялся шухер в региональных политических телеграмм каналах по поводу того, что я буду заниматься там выборами в этом году. Хочу официально сказать, что это враньё, и не читайте телеграмм каналы», - написал Александр Серавин на своих страницах в соцсетях.

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Добавим, что Александр Серавин провел политические и социологические исследования в 81 регионе России, в том числе в Псковской области, и в 42 странах мира. Работал более чем с 1000 кандидатами и депутатами всех уровней. Участвовал в более 150 избирательных кампаний в регионах России и стран СНГ и в десятках PR-проектов в бизнесе.