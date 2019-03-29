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Политика

Александр Котов встретился с участниками проекта Высшей партийной школы «Политический лидер»

29.03.2019 12:02|ПсковКомментариев: 0

Встречу с участниками кадрового партийного проекта «Политический лидер» провел  секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Разговор состоялся 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» выбрала курс на обновление и серьезно занялась кадровой подготовкой, потому что, как вы понимаете, любая организация, особенно общественно-политическая,  не может нормально функционировать и развиваться без хорошего кадрового резерва. Причем это должны быть не просто люди, у которых есть желание вступить в Партию, а подготовленные и понимающие,  что такое гражданское общество, партийная деятельность, политическая борьба. В основе проекта «Политической лидер» лежит как раз такая задача, - сказал А. Котов. - Вы все - участники проекта, и на себе испытали, какой большой был конкурс. И это хорошо, потому что люди чувствуют, что есть возможность проявить себя, люди неравнодушные, которые своими действиями стараются изменить жизнь к лучшему. Это можно только приветствовать».

Секретарь псковского отделения «Единой России» поблагодарил всех собравшихся участников проекта «Политический лидер» за активность и интерес, проявленный к работе партии и к проектам ее обновления, в том числе к Высшей партийной школе.

Заявки на участие в модуле Высшей партийной школы «Политический лидер» подали более 6,6 тысяч человек со всей страны. Почти 3 тысячи из них успешно прошли все этапы конкурса.

В их числе девять представителей Псковской области: замглавы города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Елена Полонская,  депутат областного Собрания, секретарь Порховского районного отделения Партии Геннадий Григорьев, депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова, депутат Порховского районного Собрания Михаил Васильев, секретари «первичек» партии №71 и №68 Инга Кузьмина и Александр Тищенко, соответственно, беспартийные Иван Екимов и Игорь Абаров, глава Лавровской волости и руководитель фракции «Единой России» в Собрании поселения Кирилл Кононов. 

«Вы уже попали в поле зрения и войдете в специальный кадровый резерв. Хотя половина наших участников «Политического лидера» уже знают, как можно проявить себя в региональном отделении Партии и достигли определенных позиций. Тем не менее, всегда есть возможность для личностного роста», - заметил Александр Котов.

Он озвучил несколько форматов дальнейшего взаимодействия. В частности, секретарь регионального отделения «Единой России» предложил включиться в работу по реализации партийных проектов. При этом он отметил, что одна из основных задач партии в этом деле заключается в вовлечении в этот процесс людей. В пример он привел успешный опыт партпроекта «Городская среда», в рамках которого дворы и общественные пространства благоустраиваются при заметном участии граждан.

Также Александр Котов отметил возможность не оставаться в стороне от политических событий региона и пригласил к участию в предварительном голосовании «Единой России», которое проводится для выявления наиболее достойных и авторитетных среди избирателей кандидатов для последующего выдвижения на выборах.

«Двери регионального отделения Партии для вас открыты, если у вас есть предложения или нужна какая-то помощь – вы всегда можете к нам обратиться и получить всемерную поддержку. Ваша инициатива, проявленная в рамках проекта «Политический лидер» не останется незамеченной», - резюмировал А. Котов. 

Затем псковские участники модуля ВПШ «Политический лидер» смогли поделиться своими впечатлениями от проекта. В целом, они охарактеризовали его как интересный и творческий.

«Впечатления от обучения остались очень положительные и яркие. Главное, что я вынес из этого обучения – это то, что ты не один. Людей, которые стараются на своих территориях менять жизнь в лучшую сторону, много. Нам надо как можно больше общаться с населением, открыто с ним говорить, рассказывать о планах и результатах, которых мы хотим достичь. При этом выходить к аудитории нужно искренне, наше внутреннее состояние должно соответствовать тому, что уходит во вне», - рассказал Кирилл Кононов, который попал в число первых 50 слушателей и уже прошел очное обучение в Высшей партийной школе.

В завершение встречи заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Елена Полонская поблагодарила Александра Котова и руководителя регионального исполкома партии Андрея Карпова за предоставленную участникам модуля «Политический лидер» возможность собраться сегодня вместе, познакомиться и объединиться. «Человеческое общение и взаимоуважение – это главное. Я думаю, что все мы здесь победители», - отметила она.

Напомним, решение о запуске Высшей партийной школы было принято в рамках XVIII Съезда «Единой России». Первым модулем программы партийного обучения стал «Политический лидер», в котором в этом году примут участие 150 финалистов. Также в Высшей партийной школе запланирована работа еще трех учебных модулей: «Партийный организатор», «Политический менеджер» и модуль для повышения квалификации работников партийного аппарата.

Теги: #Единая Россия #Высшая партийная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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