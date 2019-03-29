Политика

Глава ЦИК рассчитывает, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр

Глава ЦИК Элла Памфилова рассчитывает, что к единому дню голосования в сентябре 2019 года условия для регистрации кандидатов для участия в выборах в регионах РФ будут облегчены, сообщает ТАСС.

Выступая в среду на заседании комиссии, она напомнила, что ранее представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о снижении так называемого муниципального фильтра - числа подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, которые необходимо собирать для регистрации всем кандидатам на посты глав субъектов РФ. В настоящее время «фильтр» составляет от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством), депутаты от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев предложили снизить его максимальное значение до 5%.

«Мы приветствуем, что ряд депутатов представили свой законопроект по поводу снижения "муниципального фильтра", - заявила Памфилова. По ее мнению, появление такой инициативы "дает шанс и возможности все-таки в оставшееся время до единого дня голосования... обратиться в заксобрания [субъектов РФ], чтобы в ряде регионов муниципальный фильтр был снижен».

Кроме того, глава Центризбиркома заверила, что ЦИК не бросает работу по либерализации избирательного законодательства «с учетом того, что была достигнута определенная договоренность, был достигнут консенсус на рабочей группе в администрации президента». «Все необходимые усилия мы все-таки предпримем для того, чтобы уже в единый день голосования в этом году были какие-то все таки послабления, и для наших представителей партий, и самовыдвиженцев условия были облегчены для регистрации [в качестве кандидатов на выборах]», - заверила Памфилова.

19 февраля члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома приняли решение о том, что порог «муниципального фильтра» на губернаторских выборах должен составлять не более 5%. В конце февраля в кулуарах первого общественного электорального форума Памфилова призвала парламентские партии найти консенсус и выступить инициаторами законопроекта о реформе «фильтра» и посетовала, что не видит «особой активности» в этом вопросе.