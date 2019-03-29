Политика

11 человек выдвинулись кандидатами на допвыборах депутата Великолукской городской Думы

3 апреля завершилось выдвижение кандидатов на участие в допвыборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

11 человек заявили о своем желании стать депутатом Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14:

Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки. Выдвинут Псковским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия Яблоко», 1 апреля;

Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование - высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, самовыдвижение 25 марта;

Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы - МАУ «Спортивная школа "Экспресс"», тренер, место жительства - Псковская область, Великолукский район, д.Астратово, самовыдвижение 1 апреля;

Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, Приморский район, выдвинут политической партией «Казачья партия Российской Федерации» 22 марта, член партии;

Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование - высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО "Великолукская правда"», главный редактор, место жительства - Псковская область, г.Великие Луки, выдвинут Великолукским местным отделением политической партии «Патриоты России» 22 марта, член партии;

Валентина Ионова, 1955 рода рождения, образование - высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, пенсионер, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинута политической партией «Партия ветеранов России» 3 апреля;

Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в г. Великие Луки, место работы - МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, самовыдвижение 25 марта;

Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование -высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы - ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - Псковская область. г. Великие Луки, выдвинут Псковским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 апреля, член партии;

Сергей Пасечник , 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинут Великолукским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 29 марта, член партии;

Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование -высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинут Региональным отделение Политической партии «Справедливая Россия в Псковской области», 1 апреля, член партии;

Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинута Великолукским городским местным отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 25 марта, член партии.

На сегодняшний день 5 кандидатов - Сергей Васюцкий, Александр Гуськов, Георгий Каменский, Сергей Пасечник и Елена Чернозубова-уже являются зарегистрированными кандидатами.

Отметим, что до 8 апреля кандидаты должны предоставить в территориальную избирательную комиссию города Великие Луки соответствующие документы для регистрации. В течении 10 дней со дня приема документов ТИК принимает решение о регистрации или отказе в регистрации кандидату. Окончание регистрации кандидатов - 17 апреля.

Подробно о кандидатах и календарном плане допвыборов на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь

Напомним, что выборы пройдут на территории одномандатного избирательного округа №14, границы которого утверждены решением городской Думы. Организаторы выборов - территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Великие Луки.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, это единственная избирательная кампания, которая пройдет в регионе не в рамках единого дня голосования 8 сентября 2019 года, так как согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Добавим, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.