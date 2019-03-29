Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ипотека от 8,5% - это реально!
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
На учебу в школу звонарей
Телефон прямого эфира 56-73-72
В собачьем «добре»
Разум и чувства
25 лет
 
 
 
ещё Политика 29.03.2019 12:020 Александр Котов встретился с участниками проекта Высшей партийной школы «Политический лидер» 04.04.2019 13:261 11 человек выдвинулись кандидатами на допвыборах депутата Великолукской городской Думы 04.04.2019 10:040 Глава ЦИК рассчитывает, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр 02.04.2019 18:289 Дарья Козьякова: Главная задача депутата - делать жизнь людей легче 01.04.2019 18:180 Иван Лысковец: О зарождении псковского парламента 01.04.2019 14:4015 Мартовские иды
 
 
 
Самое популярное 03.04.2019 12:2721 В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей 01.04.2019 08:1115 Олег Добрынин покидает администрацию Псковской области 02.04.2019 15:512 В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа 02.04.2019 18:452 Семья Перчиковых покинула деревню Томсино 02.04.2019 11:145 Власти Пскова принимают предложения по изменению Генплана города
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

11 человек выдвинулись кандидатами на допвыборах депутата Великолукской городской Думы

04.04.2019 13:26|ПсковКомментариев: 1

3 апреля завершилось выдвижение кандидатов на участие в допвыборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

11 человек заявили о своем желании стать депутатом Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14:

  • Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки. Выдвинут Псковским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия Яблоко», 1 апреля;

 

  • Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование - высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, самовыдвижение 25 марта;

 

  • Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы - МАУ «Спортивная школа "Экспресс"», тренер, место жительства - Псковская область, Великолукский район, д.Астратово, самовыдвижение 1 апреля;

 

  • Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, Приморский район, выдвинут политической партией «Казачья партия Российской Федерации» 22 марта, член партии;

 

  • Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование - высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО "Великолукская правда"», главный редактор, место жительства - Псковская область, г.Великие Луки, выдвинут Великолукским местным отделением политической партии «Патриоты России» 22 марта, член партии;

 

  • Валентина Ионова, 1955 рода рождения, образование - высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, пенсионер, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинута политической партией «Партия ветеранов России» 3 апреля;

 

  • Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в г. Великие Луки, место работы - МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, самовыдвижение 25 марта;

 

  • Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование -высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы - ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - Псковская область. г. Великие Луки, выдвинут Псковским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 апреля, член партии;

 

  • Сергей Пасечник , 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинут Великолукским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 29 марта, член партии;

 

  • Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование -высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинут Региональным отделение Политической партии «Справедливая Россия в Псковской области», 1 апреля, член партии;

 

  • Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - Псковская область, г. Великие Луки, выдвинута Великолукским городским местным отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 25 марта, член партии.

 

На сегодняшний день 5 кандидатов - Сергей Васюцкий, Александр Гуськов, Георгий Каменский, Сергей Пасечник и Елена Чернозубова-уже являются зарегистрированными кандидатами.

Отметим, что до 8 апреля кандидаты должны предоставить в территориальную избирательную комиссию города Великие Луки соответствующие документы для регистрации. В течении 10 дней со дня приема документов ТИК принимает решение о регистрации или отказе в регистрации кандидату. Окончание регистрации кандидатов - 17 апреля.

Подробно о кандидатах и календарном плане допвыборов на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь 

Напомним, что выборы пройдут на территории одномандатного избирательного округа №14, границы которого утверждены решением городской Думы. Организаторы выборов - территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Великие Луки.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, это единственная избирательная кампания, которая пройдет в регионе не в рамках единого дня голосования 8 сентября 2019 года, так как согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Добавим, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 425 человек
04.04.2019, 13:590 В Пскове пройдет открытый кубок «Молодежный» по армспорту 04.04.2019, 13:560 Более 2,2 тыс. жителей Псковской области подтвердили статус предпенсионера через органы Пенсионного фонда 04.04.2019, 13:540 33,6 млн рублей будет направлено в 2019 году на благоустройство выбранных рейтинговым голосованием общественных территорий Пскова 04.04.2019, 13:500 «ТВ ПсковГУ»: День открытых дверей ПсковГУ в Великих Луках
04.04.2019, 13:430 К новому полевому сезону ООО «ПсковАгроИнвест» закупило новую сельхозтехнику 04.04.2019, 13:410 В марте Росреестром выявлено 96 нарушений земельного законодательства в Псковской области 04.04.2019, 13:261 11 человек выдвинулись кандидатами на допвыборах депутата Великолукской городской Думы 04.04.2019, 13:240 Пскович занял 4 место на международном турнире по боксу
04.04.2019, 13:190 Организацию вывоза ТКО на территории Пскова обсудят на сессии гордумы 10 апреля 04.04.2019, 13:161 Кто виноват и что делать: На берегу Мальского озера разрушается древний храм 04.04.2019, 13:110 Александр Козловский поучаствовал в парламентских слушаниях, посвященных развитию российской прикладной науки 04.04.2019, 13:080 Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО за март
04.04.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 04.04.2019, 13:020 Команды из Палкинской школы представят область на открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике 04.04.2019, 12:521 Олеся Ребеко: Гаражная амнистия коснется гаражей, находящихся в сообществах и кооперативах 04.04.2019, 12:431 Из-за экстренного торможения автобуса в Пскове пострадал кондуктор
04.04.2019, 12:240 Псковичей приглашают принять участие в субботнике по очистке от кустарника крепостных сооружений Окольного города 04.04.2019, 12:211 На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета 04.04.2019, 12:150 Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове начнется в этом году 04.04.2019, 12:130 До 15 апреля руководители псковских НКО должны сдать отчеты в Минюст
04.04.2019, 12:000 ТЦ «Сфера» приглашает на семейный «День Здоровья» 04.04.2019, 11:590 В магазине Mango продолжается межсезонная распродажа 04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 04.04.2019, 11:420 Бесплатные консультации для ветеранов проводит Кадастровая палата Псковской области
04.04.2019, 11:380 Вечернюю Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО 04.04.2019, 11:370 Могила участника Первой мировой войны в Пскове получила официальный статус воинского захоронения и объекта культурного наследия 04.04.2019, 11:360 Иностранные граждане не имеют права собственности на землю в Псковском, Печорском, Пыталовском и Гдовском районах 04.04.2019, 11:340 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу 
04.04.2019, 11:261 В Псковской области с рабочей поездкой находится Сергей Степашин 04.04.2019, 11:230 Руководитель областного Росреестра: 50% населения реализовало свои права на регистрацию дачных построек по дачной амнистии 04.04.2019, 11:180 14 раз за неделю выезжали спасатели на ликвидацию последствий ДТП в Псковской области 04.04.2019, 11:160 Студенты Псковского филиала академии ФСИН узнали о служебной деятельности судебных приставов
04.04.2019, 11:140 С «голосом» Лунтика и Забавы Путятишны встретятся юные великолучане 04.04.2019, 11:080 В Великих Луках украден велосипед 04.04.2019, 10:570 «Сообразим на троих»: Кадровые перемены в региональной администрации и уборка Пскова 04.04.2019, 10:5411 Экспертам не понравился вариант горбатого «Венецианского моста» через реку Пскову
04.04.2019, 10:370 В Псковском региональном центре лесовосстановления идут работы по подготовке к новому сезону 04.04.2019, 10:300 Первый весенний звездопад пообещали псковичам в конце апреля 04.04.2019, 10:140 ПсковГУ и НовГУ создадут общий диссертационный совет по юриспруденции 04.04.2019, 10:050 20-летний безработный пскович украл из депо 820 кг металлической стружки
04.04.2019, 10:040 Глава ЦИК рассчитывает, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр 04.04.2019, 09:460 Курение стало причиной пожара в дачном доме в пустошкинской деревне Песчанка 04.04.2019, 09:463 Выплату к Дню Победы получат 780 ветеранов Великой Отечественной из Псковской области 04.04.2019, 09:380 Возгорание на распредпункте в Пскове ликвидировано, пострадавших нет
04.04.2019, 09:330 161 бутылка водки с поддельными акцизами изъята из магазина в Стругах Красных 04.04.2019, 09:300 Правительство РФ начинает трехдневную дискуссию с губернаторами по реализации нацпроектов 04.04.2019, 09:240 Артснаряд обнаружили возле пустошкинской деревни Высоцкое 04.04.2019, 09:211 Директор Кадастровой палаты ответит на вопросы псковичей
04.04.2019, 09:164 В Пскове горит подстанция на улице Индустриальной 04.04.2019, 09:130 Три лесных пожара потушено за сутки в Псковской области 04.04.2019, 09:020 Сарай сгорел из-за палов травы в Стругокрасненском районе 04.04.2019, 09:022 Опрос: В России от мужчин ждут работы, а от женщин - заботы
04.04.2019, 08:552 Два торговых павильона горели на улице Коммунальной в Пскове 04.04.2019, 08:412 Скидки на творожную пасту, йогурты и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Империале» до конца апреля 04.04.2019, 08:344 «Всевидящее око» покажут на параде Победы в Москве 04.04.2019, 08:273 Андрей Турчак внес в Госдуму законопроект по упрощению декларирования для работающих на непостоянной основе сельских депутатов
04.04.2019, 08:130 Музейщики из Пушкиногорья обменялись опытом со своими красноярскими коллегами 04.04.2019, 07:573 В потребительскую корзину предложили добавить витамины 03.04.2019, 22:410 В России появилось мобильное приложение для госзакупок 03.04.2019, 22:240 Одну из улиц российского города переименуют в честь подвига десантников 6-й роты
03.04.2019, 22:020 Интерактив: В Порховском районе из-за пала травы огонь с трех сторон подступает к АЗС 03.04.2019, 21:381 ОЭЗ «Моглино» получила сертификат о продлении взаимодействия с Финско-российской торговой палатой 03.04.2019, 21:1510 Проверка на мусор - Иван Цецерский проконтролировал уборку в популярных и нелицеприятных местах Пскова 03.04.2019, 20:511 Фермеры попросили губернатора возобновить весенние ярмарки в Пскове
03.04.2019, 20:361 США могут заблокировать активы пяти крупнейших банков России 03.04.2019, 20:180 На улице Муйжеля в Пскове злоумышленник проник в частный дом и похитил имущество 03.04.2019, 19:550 Мамаев и Кокорин останутся под арестом до 25 сентября 03.04.2019, 19:374 Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках
03.04.2019, 19:182 В журнале Минобороны сообщили о существовании в России боевой парапсихологии 03.04.2019, 19:020 Псковича наказали за езду в нетрезвом виде 140 часами исправительных работ 03.04.2019, 18:460 Школьники Псковской области примут участие в зональном этапе «Президентских состязаний» 03.04.2019, 18:290 В легендарном клубе Петербурга пройдет концерт в поддержку псковского благотворительного фестиваля «Добрый рок»
03.04.2019, 18:151 В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду №44 «Снегирек» 03.04.2019, 18:030 Пользователям WhatsApp дали возможность самим контролировать добавление в группы 03.04.2019, 17:561 В Госдуме не поддержали идею о праве мужей забирать свою фамилию у бывших жен 03.04.2019, 17:480 До +16 градусов обещают в четверг в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.