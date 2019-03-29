Политика

«Единая Россия» предлагает кандидатуру для избрания на должность главы Идрицы

«Единая Россия» предлагает кандидатуру Алексея Завилейского для избрания на должность главы городского поселения «Идрица» (Себежский район).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, решение принято в связи с тем, что Николай Ковалёв сложил свои полномочия по состоянию здоровья. Новый глава будет избран на сессии Собрания депутатов городского поселения, которая состоится в апреле.

Алексей Завилейский родился 27 января 1976 года в деревне Кицково Себежского района. В 1991 году окончил Кицковскую школу, в 1996-м - Себежский сельскохозяйственный техникум, в 2011 году - Санкт-Петербургский университет имени А. И. Герцена.

13 сентября 2015 года избран депутатом Собрания городского поселения «Идрица» по округу №9.