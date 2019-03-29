Политика

Новым руководителем регионального исполкома ОНФ в Пскове назначен Виктор Остренко

В Пскове прошла ежегодная отчетно-выборная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник, близкий к ОНФ, в мероприятии участвовали действующие члены штаба и активисты движения. Обсуждалась реализация проектов ОНФ на территории области, проведены три дискуссионные площадки. Участники конференции сформулировали свои предложения в адрес органов государственной власти и губернатора Михаила Ведерникова. Главной задачей провозглашена работа по содействию в реализации национальных проектов и достижении целей, изложенных в «майском указе» президента России Владимира Путина.

В ходе конференции была проведена ротация кадров. Утвержден новый состав регионального штаба. Сопредседателями избраны член Общественной палаты России Андрей Царев, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и руководитель детско-молодежного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин.

Новым руководителем регионального исполкома назначен вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко. По информации источника ПЛН, он уже написал заявление о сложении с себя полномочий заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».