Политика

Глава Бежаницкого района и директор «Водоканала» примут участие в праймериз «Единой России»

Две заявки принял оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» для определения кандидата на выборах главы Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Претендовать на выдвижение от партии будут действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.