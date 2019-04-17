Политика

Дмитрию Баранову вручили мандат депутата Собрания депутатов Псковского района

Дмитрию Баранову вручили мандат депутата Собрания депутатов Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

Перед началом заседания слово было предоставлено председателю ТИК Псковского района Анне Садовниковой. Она напомнила, что в связи с досрочным прекращением полномочий депутата районного Собрания от партии «Яблоко» Сергея Воробьева освободился депутатский мандат, и по решению партии он передан следующему по партийному списку депутату - Дмитрию Баранову.

Сегодня новоиспеченному депутату было вручено удостоверение о регистрации в качестве депутата районного Собрания.

Дмитрий Баранов родился 20 мая 1962 года в Пскове. По окончании средней школы № 8 в 1979 году поступил в Псковский государственный пединститут имени С. М. Кирова на исторический факультет. Окончил институт в 1984 году и начал трудовую деятельность в СПТУ № 8 г. Пскова преподавателем истории и обществоведения.

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Добавим, сегодня - первая сессия районного Собрания, которая проходит без депутата Владимира Шураева, скончавшегося в марте. Депутаты начали заседание с минуты молчания.