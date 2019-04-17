Политика

Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев намерен участвовать в довыборах в Псковскую гордуму

Координатор регионального отделения партии ЛДПР Артем Васильев намерен участвовать в довыборах в Псковскую городскую Думу в сентябре. Такая позиция была озвучена им в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Желание есть, но это зависит не только от меня», - заявил координатор регионального отделения партии.

Он подчеркнул, что окончательное решение о представлении кандидатов на выборы примет конференция регионального отделения партии, проведение которой запланировано на середину июня.

«Что касается выборов глав муниципальных образований, ЛДПР всегда старается закрыть все 100% вакансий. Однако, мы не собираемся непонятно кого включать в списки, как наших кандидатов. Все решит партийная конференция», - заявил Антон Васильев.