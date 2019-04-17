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Политика

ТИК зарегистрировала 11 кандидатов на допвыборах депутата Великолукской гордумы

18.04.2019 12:29|ПсковКомментариев: 0

17 апреля территориальная избирательная комиссия города Великие Луки завершила процедуру регистрации кандидатов на допвыборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, которые назначены на воскресенье, 26 мая.

Все 11 человек прошли этап регистрации и поборются за мандат депутата.

8 кандидатов идут на выборы от политических партий:

Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - г. Великие Луки, «Яблоко»;

Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1993 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 2011 г., пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, «Казачья партия Российской Федерации», член партии;

Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование - высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО "Великолукская правда"», главный редактор, место жительства - г.Великие Луки, «Патриоты России», член партии;

Валентина Ионова, 1955 рода рождения, образование - высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, пенсионер, место жительства - г.Великие Луки, «Партия ветеранов России»;

Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование - высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы - ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - г. Великие Луки, ЛДПР, член партии;

Сергей Пасечник, 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства - г.Великие Луки, КПРФ, член партии;

Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование - высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - г.Великие Луки, «Справедливая Россия», член партии;

Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - г. Великие Луки, «Единая Россия», член партии.

3-е кандидатов - в порядке самовыдвижения:

Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование - высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО «Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - г. Великие Луки;

Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы- МАУ «Спортивная школа "Экспресс"», тренер, место жительства - Великолукский район, д.Астратово;

Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в г. Великие Луки, место работы - МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - г.Великие Луки.

Подробно о кандидатах и календарном плане допвыборов на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь>>>

Напомним, что выборы пройдут на территории одномандатного избирательного округа №14, границы которого утверждены решением городской Думы «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Великолукской городской Думы».

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, это единственная избирательная кампания, которая пройдет в регионе не в рамках единого дня голосования 8 сентября 2019 года, так как согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течение одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Добавим, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также во второе воскресенье сентября состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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