Политика

Александр Кузнецов стал участником праймериз «Единой России» в Новоржевском районе

Начальник участка в АО «Псковэнергоангент» Александр Кузнецов стал участником предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.