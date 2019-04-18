Политика

Олег Брячак анонсировал новые назначения в городских отделениях «Справедливой России» в Пскове и Великих Луках

Новые назначения в городских отделениях «Справедливой России» в Пскове и Великих Луках анонсировал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Значимость этих назначений он объяснил тем, что речь идет об ответственных постах в двух ключевых городах региона. При этом он воздержался называть имена возможных кандидатур на указанные посты, объяснив это тем, что нужно провести окончательные собеседования.

В целом Олег Брячак признал, кадровые изменения назрели и в партии «Справедливая Россия» в целом. Как ожидалось, их должны были обсудить на XI партийном съезде, который должен был состояться 21 апреля. Однако решением Центрального совета партии съезд было решено перенести на осень. По данным федеральных СМИ, на съезде должны были принять поправки в устав «Справедливой России», упрощающие объединение «с патриотическими партиями», а также обсудить вопрос о назначении бизнесмена Константина Малофеева заместителем председателя партии.