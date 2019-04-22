Политика

Слабенькие и жиденькие люди нам в партии не нужны - Олег Брячак

«Слабенькие и жиденькие люди нам в партии не нужны», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя предстоящую смену в руководстве местных городских отделений партии в Пскове и Великих Луках.

«Все-таки партия у нас оппозиционная, у нас нет политики соглашательства, мы всегда имеем свое мнение, умеем его отстаивать и неоднократно это уже доказали», - подчеркнул гость студии. При этом он напомнил, что истории деятельности псковских «эсеров» был случай, когда после того, как партийцы перешли к активным действиям, руководитель Псковского городского отделения «Справедливой России» «просто взял и убежал в кусты и даже не счел нужным объясниться».

«Поэтому не хотелось бы нам, чтобы в наших рядах были такие слабенькие и жиденькие люди». - пояснил Олег Брячак.

Кроме того, гость студии еще раз высказался о необходимости объединения партии «Справедливая Россия» с маленькими партиями (так называемыми партиями-лилипутами - ред.), чтобы вместе победить гиганта - «Единую Россию»