Политика

Олег Брячак: Не может быть тысячи олегов брячаков, которые вместе всем бы помогали

«Не может быть тысячи олегов брячаков, которые вместе всем бы помогали», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

По его словам, в последнее время прослеживается тенденция недоверия граждан к оппозиционным партиям. Во многом гость студии это связывает с тем, что в законодательных органах власти большинство составляют депутаты от «Единой России», и многие здравые инициативы от оппозиции, в частности, от «справедливороссов», не проходят.

«Мы стараемся, пытаемся, но нас мало, и у нас не получается с точки зрения законодательства. И мы можем только точечно (что я и делаю, находясь в гордуме или будучи председателем партии в Псковской области) решать какие-то вопросы, а это неправильно. Неправильно приехать мне, например, в Опочку, решить вопрос по санитарно-курортному лечению и инвалидной коляске, а на территории остальной части Псковской области я физически не могу эти вопросы решить... Не может быть тысяча олегов брячаков в каждом населенном пункте, которые вместе бы всем помогали», - пояснил гость студии.

По мнению Олега Брячака, в законодательном органе власти должен быть не монолог, а диалог, а это возможно только в том случае, если большинство будет у оппозиции. «Если граждане проявят активность, и не будет диктата одной партии, поверьте мне, вот тогда мы начнем потихонечку совершенно по-другому жить», - заключил Олег Брячак.