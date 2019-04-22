Политика

Два директора хотят выдвинуться от «Единой России» в Собрание депутатов Дновского района

Зарегистрированы два участника предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов Дновского района по одномандатному округу №1.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на выдвижение от партии решили претендовать генеральный директор ООО «Эра», член «Единой России» Александр Патрикеев и директор магазина «Строитель», беспартийная Полина Стадничук.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.