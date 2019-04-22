Политика

Олег Брячак: Допвыборы в Псковскую гордуму по 13-му округу не являются для «эсеров» принципиальными

Победа на дополнительных выборах в Псковскую гордуму по 13-му округу не является для «эсеров» принципиальной, поскольку никак не повлияет на расклад сил в городском парламенте. Об этом заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Для нас этот округ не может являться принципиальным, потому что он никак не повлияет на расклад сил в гордуме. Для коммунистов - возможно, потому что уже одерживали победу в этом округе, - пояснил гость студии. - Более того, у нас будут еще выборы в шести районах, и нам нужно принимать в них участие. Не знаю, какие ресурсы мы туда бросим. Я уже говорил, что у нас нет интереса, чтобы на выборах глав районов выиграл наш кандидат, мы бы сказали: «Ой, какие мы все деловые», - а потом бы он перешел в «Единую Россию», как уже трижды было. Поэтому мы во всех выборах будем принимать участие, но, как говорится, рвать зубами, как на выборах в гордуму в 2017 году, мы не будем».

Со стороны «Справедливой России» Олег Брячак пообещал «корректные, чистые выборы» без критики в адрес областной власти, «которая действительно много делает для региона». «Мы просто заявим свою программу, и если граждан устроит она и то, как мы работаем в гордуме, то они проголосуют за нашего кандидата. Будем им за это очень благодарны и будем работать», - заключил Олег Брячак.