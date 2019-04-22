Политика

Две заявки поступили на праймериз «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов Соснового Бора

Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на выдвижение от партии в ходе праймериз намерены побороться пенсионер, член «Единой России» Владимир Авдеев и педагог дополнительного образования в Сосновоборской средней школе, беспартийный Юрий Алексеев.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.