Политика

Псковский областной избирком собрал представителей политических партий

Совещание с представителями региональных отделений политических партий прошло в Избирательной комиссии Псковской области. Главной темой встречи стали выборы, которые пройдут в регионе в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, на совещании присутствовали член Общественной палаты региона Валерий Павлов, начальник отдела Управления Минюста РФ по Псковской области Станислав Рафальский, руководители и представители 16-ти региональных политических партий.

Открывая совещание, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов сказал: «Мы уже традиционно собираемся с вами, чтобы обсудить те вопросы, которые стоят и перед избирательной системой Псковской области и перед политическими партиями, которые имеют свои представительства на территории региона».

Он сообщил, что на Всероссийском совещании, которое проходило в Центризбиркоме 18-19 апреля с главами избиркомов субъектов Российской Федерации также обсуждался вопрос о политических партиях, их участии в избирательных кампаниях, о недостатках, которые имели место на прошедших выборах.

На совещании в Москве подчеркнули, что избирательная кампания 2019 года должна быть открытой для всех участников избирательного процесса. Было отмечено, что в 2018 году произошло значительное снижение нарушений избирательного законодательства и это является заслугой как избирательной системы, так и политических партий, которые принимают участие в выборах.

Михаил Иванов обратил внимание присутствующих на тот факт, что обучение наблюдателей и обучение представителей политических партий стали проводиться более активно и эффективно. Он напомнил о принятом изменении в Избирательный кодекс Псковской области, которое дает право направлять наблюдателей от Общественной палаты региона, что во многом облегчит участие общественных формирований в избирательном процессе и обеспечит присутствие наблюдателей практически на всех избирательных участках.

Глава Избиркома проинформировал, что в настоящее время в Госдуме находится проект по изменению избирательного законодательства РФ, где будет предоставлено право выделять по два наблюдателя на каждый избирательный участок при условии, что они будут поочередно находиться в помещении для голосования.

Кроме этого, в ходе законодательной инициативы, в Государственной Думе также находится предложение о снижении муниципального фильтра до 5%.

В настоящее время ставится вопрос об электронном голосовании на цифровых избирательных участках уже в единый день голосования 8 сентября. В рамках эксперимента пока планируют создать возможность проголосовать только на губернаторских выборах. Они пройдут в 16 регионах, в частности, у наших соседей в Санкт-Петербурге.

Михаил Иванов объяснил суть цифрового голосования. Она заключается в том, что гражданин, который находится за пределами своего региона, может прийти на цифровой избирательный участок, образованный в других регионах РФ и проголосовать за кандидата, который выдвинут на территории "родного" субъекта.

Председатель облизбиркома довел до сведения участников совещания информацию, что на данный момент в России 11 политических партий находятся в состоянии ликвидации, а 16 политических партий допускают нарушения, которые не соответствуют Закону о политических партиях.

Михаил Иванов призвал всех представителей региональных политических партий во время совещания обменяться мнениями, уточнить позиции, чтобы во время предстоящих избирательных кампаний избежать нарушений.

«Хочу обратить внимание, чтобы все, кто будут принимать участие в выборах, неукоснительно соблюдали все положения Закона «О политических партиях», - заключил он.

О региональных избирательных кампаниях 2019 года проинформировал заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач. Он рассказал об итогах выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14, которые назначены уже на 26 мая.

Заместитель председателя напомнил, что в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Иван Патлач подробно остановился на основных этапах избирательных кампаний, детально объяснил порядок выдвижения и регистрации кандидатов. Представителям партий также была представлена подробная информация о последних изменениях в избирательном законодательстве, разъяснены особенности сбора и проверки подписей избирателей, требования к оформлению документов, в том числе с использованием специального программного обеспечения.

Он обратил внимание, что партии обязаны в определенные законом срок, не позднее чем за 3 дня, извещать соответствующие избирательные комиссии о проведении своих мероприятий по выдвижению кандидатов и допускать на них представителей комиссий.

Методические рекомендации по формированию избирательных фондов и расходованию средств на них дала Светлана Баринова, начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями и общественных связей Избирательной комиссии Псковской области.

Она ознакомила представителей партий с проектом постановления ЦИК от 27 марта 2019 года «О внесении изменений в формы Сводного финансового отчета политической партии и Сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии».

О контрольных мероприятиях в отношении деятельности региональных отделений политических партий рассказал начальник отдела Управления Минюста РФ по Псковской области Станислав Рафальский. Он уведомил участников совещания, что планы проверок формируются в Управлении заранее и в начале года уже известно какие партии пройдут проверку. В 2018 году было проверено 7 партий, двум из них вынесены предупреждения и подготовлен иск заявления в суд о приостановлении их деятельности.

По представлению УФНС три региональные политические партии ликвидированы в прошлом году , так как не представили отчетность в течении года.

По словам Станислава Рафальского в 2019 году будут проверены 4 партии. По двум уже вынесены предупреждения в связи с нарушением отчетности, а в мае и сентябре проверки ждут еще две региональные политические партии.

Об обучении наблюдателей с целью организации контроля на выборах 2019 года поделился представитель Общественной палаты области Валерий Павлов. Он сообщил о подписании ряда договоров в НКО и создании в регионе системы подготовки наблюдателей.

По его мнению, это одна из форм гражданского воспитания. Ставка, в основном, сделана на студентов, преимущественно с юридическим образованием. В 2018 году обучение прошли 700 человек и эта работа будет продолжена в текущем году.

Валерий Павлов рассказал, что курс обучения состоит из самостоятельной работы, вебинаров, семинаров с практической работой, подготовки дневника наблюдателя. После обучения участники получают сертификат наблюдателя.

Он добавил, что по итогам 2018 года нареканий на работу избирателей от Общественной палаты не было. Они были хорошо подготовлены к нестандартным ситуациям , в каждом районе были наблюдатели с мобильными устройствами для трансляции хода голосования. Все, что было отмечено в день голосования в дневнике наблюдателя, потом тщательно анализировалось и обсуждалось.

Валерий Павлов с гордостью отметил, что работа наблюдателей в регионе была высоко отмечена исполнительным директором Всероссийского фонда свободных выборов Максимом Лесковым. Он отметил, что у псковских наблюдателей есть чему поучиться и наблюдение-это один из истоков народовластия.

Об участие молодых партийцев в избирательном процессе, в том числе через представительство в молодежных избирательных комиссиях при территориальных избирательных комиссиях рассказала Алена Михайлова, председатель Молодежной избирательной комиссии при региональном избиркоме.

В заключении встречи организаторы совещания ответили на вопросы представителей региональных отделений политических партий.

По мнению участников совещания разговор поучился интересным и своевременным. По словам Владимира Тишевского, координатора Великолукского местного отделения политической партии «Патриоты России», такие мероприятия очень важны и полезны. Все, о чем он узнал во время совещания, обязательно донесет до своих коллег-однопартийцев, руководителей отделений. Он также отметил, что получил необходимую информацию по формированию избирательных фондов и составлению финансовой отчетности.