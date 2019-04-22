Политика

Псковские коммунисты настроены на напряженную борьбу на муниципальных выборах

Псковские коммунисты настроены на напряженную борьбу на муниципальных выборах. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

По его словам, работа по подбору кандидатов, которые пойдут на выборы, еще ведется. «В Великих Луках прошло выдвижение и регистрация на допвыборы в гордуму, мы выдвинули товарища Сергея Пасечника, прорабатываем вопросы по его предвыборной программе. В районах тоже собираем проблемы, которые требуют решения, чтобы представить программу кандидатов», - рассказал гость студии.

Конкретные имена возможных кандидатов Петр Алексеенко не озвучил - коммунисты будут до последнего держать их в тайне. «В одном районе есть пример, где мы активно поработали с товарищем, получили от него согласие на выдвижение, но правящая партия с ним поговорила, и товарищ решил изменить свое мнение», - пояснил первый секретарь обкома КПРФ.

Борьба на выборах, по его ожиданиям, будет напряженной. Только в Великих Луках на допвыборы пойдут 8 партий и три самовыдвиженца. Не менее напряженной, по мнению коммунистов, будет и борьба в Пскове, на довыборах в гордуму по 13-му округу.

«Но мы рассчитываем на победу. По выборам в других регионах видно, что партия власти теряет свои позиции, некоторые уже не хотят выдвигаться под этим брендом... Все говорят, что у оппозиции короткая скамейка запасных, но ведь и у правящей партии она тоже не очень длинная. Мы видим, как там подбираются кадры и какие», - резюмировал Петр Алексеенко.