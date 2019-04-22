Политика

Сотрудник «Энергоресурса» участвует в праймериз «Единой России» по выборам главы Новоржевского района

Начальник участка теплоснабжения МП «Энергоресурс», беспартийный Сергей Мезенцев выдвинут кандидатом предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района.

Ранее заявку на участие в ПГ подал начальник участка в АО «Псковэнергоангент» Александр Кузнецов.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.