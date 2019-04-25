Политика

Виктор Иващенко покидает пост главы Усвятского района

Глава Усвятского района Виктор Иващенко покидает пост с 29 апреля. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Виктор Иващенко, исполняющим обязанности главы района назначен Дмитрий Петров, в данный момент он является заместителем главы по социальной сфере. К исполнению обязанностей он приступит с 30 апреля. Отставку Виктора Иващенко накануне согласовали депутаты Усвятского районного собрания.

Напомним, 22 апреля в администрации региона состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Усвятского района Виктором Иващенко, в рамках которой глава региона предложил ему занять должность заместителя директора Фонда капитального ремонта Псковской области.