Политика

Глава ЦИК предупредила о возможной ликвидации трети всех существующих партий

Около трети из 61 существующей в России партии может быть ликвидировано к концу 2019 года в соответствии с законом, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Мы проанализировали информацию о соответствии партии этим критериям (закону о партиях - ред.), и на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает свою состоятельность и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», - сказал Памфилова, пишет РИА Новости.

Председатель ЦИКа считает естественным процесс, когда «партии-однодневки» одна за другой «испускают дух». Госпожа Памфилова добавила, что больше половины партий создавались семь лет назад.

Ранее ЦИК признал провал инициативы по снижению верхней планки муниципального фильтра на выборах глав регионов с 10% до 5% подписей местных депутатов и глав.