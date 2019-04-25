Политика

Глава Пушкиногорского района примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов планирует выдвинуться от «Единой России» на выборах руководителя муниципалитета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, он подал заявку на участие в предварительном голосовании партии.

Ранее оргкомитет по проведению праймериз зарегистрировал двух кандидатов - главу администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олега Шляхтюка и генерального директора агентства недвижимости «Основа» Сергея Андреева.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.