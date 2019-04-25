Политика

Лев Шлосберг четвертый раз внес законопроект о возврате прямых выборов глав Пскова и Великих Лук

Сегодня, 25 апреля, на 32-й сессии Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») четвертый раз в текущем созыве внес на рассмотрение коллег проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О местном самоуправлении в Псковской области» и закон «О статусе главы муниципального образования» в части избрания глав городов Псков и Великие Луки на прямых муниципальных выборах.

Депутат призывает вернуть прямые выборы глав Пскова и Великих Лук. Три предшествующие попытки завершились отклонением проекта закона.

«В городах наиболее эффективен общественный контроль за выборами. В городах сложнее найти политическую фигуру, способную привлечь голоса большинства активных граждан. При этом конкуренция на городских выборах может быть реальной», - заявил Лев Шлосберг в своем выступлении.

По мнению депутата, городские бюджеты на фоне всех других муниципальных бюджетов области значительны, и есть заинтересованность не только в контроле за ними, но прямая заинтересованность в их распределении. «Результат выборов в городах часто непредсказуем. То есть власть в городах труднее получить и легче потерять», - заключил Лев Шлосберг и призвал всех депутатов обсудить проект закона и поддержать его, тем самым выразив уважение к людям, проживающим на территории Пскова и Великих Лук.