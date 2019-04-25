Политика

Иван Штылин подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района

Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин сегодня, 25 апреля, подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» в главы Пустошкинского района организован по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования назначен на 26 мая.

Иван Штылин в 2008 году окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.

Работал тренером-преподавателем по футболу МУДОД «ДЮСШ № 2» в городе Великие Луки.

С 4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу от областного отделения КПРФ.

С октября 2014 года - руководитель комитета Псковской области по физической культуре и спорту.