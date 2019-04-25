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Александр Котов: Нужно просить о смягчении условий погашения госдолга у премьер-министра РФ

Областное Собрание обратится в правительство с просьбой о пересмотре условий соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Закон об утверждении дополнительных соглашений с Минфином будет принят сегодняшним числом, а его действие мы распространим с 1 января. Из доклада начальника финансового управления понятно, что условия соглашения, которое заключено в Псковской области с министерством финансов, "драконовские". Объективно, мы их выполнить не можем», - прокомментировал он ситуацию с предоставлением федерацией бюджетных кредитов регионам.

Также председатель заксобрания региона отметил, что в рамках работы совета законодателей, который состоялся на днях, над данным вопросом работал министр финансов Антон Силуанов. По словам Александра Котова, проблема дифференциации бюджетного обеспечения субъектов Российской Федерации стоит остро. На сегодняшний день существует разница в 55 раз между наименее обеспеченным и наиболее обеспеченным субъектом, если считать по валовому региональному продукту на душу населения.

«Нас все услышали, все понимают, что так не должно быть, у нас федеративное государство, нужно применять более действенные механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности. Такое поручение вчера было дано министерству финансов в лице Силуанова. Нас также поддержал президент, мы с ним вчера встречались», - заявил Александр Котов.

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«Я думаю, что в этой связи, нам необходимо направить письмо премьер-министру правительства Российской Федерации, где нужно объяснить ситуацию, связанную с выполнением соглашения и попросить, чтобы министерство финансов, чтобы условия этих соглашений для субъектов Российской Федерации были существенно смягчены. По крайней мере, чтобы они были реальными для выполнения. В противном случае нет стимула стремиться к его выполнению», - заключил председатель Псковского областного Cобрания депутатов.