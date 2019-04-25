Политика

Сантехник и ресторатор пополнили список участников предварительного голосования по выборам в Псковскую гордуму

Список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковской городской Думы (округ №13) увеличился до 5 человек. Оргкомитет партии зарегистрировал еще двух кандидатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, о намерении бороться за право выдвижения от «Единой России» на выборах в гордуму заявили сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко и директор ООО «Мега» Оксана Нани.

Ранее участниками праймериз стали главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы и сопровождения партийных проектов Галина Никитина и директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов.

Процедура для определения кандидата в депутаты Псковской городской Думы от «Единой России» организуется по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение становятся не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

14 и 21 мая в 18:30 в естественно-математическом лицее №20 города Пскова (улица Текстильная, 18) должны пройти дебаты участников предварительного голосования. Темой для обсуждения в первый день выбрана «Комфортная городская среда», во второй – «Инфраструктура и ЖКХ». 17 мая в то же время на площадке указанного образовательного учреждения состоится встреча кандидатов праймериз с избирателями.

Выдвижение участников предварительного голосования продолжится до 30 апреля. Единый день предварительного голосования – 26 мая.