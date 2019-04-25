Политика

Члены фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании поздравили Владимира Жириновского с днем рождения

Члены фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании поздравили Владимира Жириновского с днем рождения, который он отмечал 25 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, депутаты Псковского областного Собрания фракции ЛДПР Антон Минаков, Сергей Литвиненко и координатор Псковского регионального отделения Артем Васильев приняли участие в поздравлении Владимира Жириновского в Москве.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате (Казахстан). Окончил с отличием Институт восточных языков (впоследствии Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности «юрист» в 1977 году.

Доктор философских наук.

Был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта Конституции Российской Федерации.

Почетный Старейшина Туркменистана. Опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика».