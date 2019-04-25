Политика

12 кандидатов прибавилось в списке предварительного голосования по выборам в Собрание Середкинской волости

Cписок участников предварительного голосования «Единой России» по выборам в Собрание депутатов Середкинской волости (Псковский район) пополнили 12 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в качестве кандидатов предварительного голосования оргкомитет зарегистрировал главу администрации сельского поселения Раису Шумкину, завхоза и учителя технологии Остенской средней школы Светлану Майорову, директора ООО «Святобор» Сергея Белова, заведующую отделом библиотечной работы Середкинского культурно-досугового центра Ирину Алтухову и воспитателя детского сада «Родничок» Наталью Виноградову (округ №1).

Также на выдвижение от партии в депутаты претендуют генеральный директор ООО «Потенциал плюс» Татьяна Карпович, пенсионер Татьяна Романова, учитель начальных классов Серёдкинской средней школы Наталья Евсеева (округ №2), исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Минина, заведующая Спасовщинским фельдшерско-акушерским пунктом Людмила Фурман, мастер домоуправления УК «Жилуслуги» Николай Мартынюк и специалист по клубной работе Спасовщинского досугового отделения Галина Тихоненкова.

Ранее в список участников предварительного голосования вошли: учитель Середкинской средней школы Любовь Сидоренкова, командир отдельного пожарного поста в Серёдке Артем Павлов, водитель автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Удальцов (округ №2) и пенсионер из деревни Гверздонь Елена Голубева (округ №1).

Отбор кандидатов от Партии проходит по второй модели, предполагающей предварительную регистрацию выборщиков на встречах с избирателями.

Единый день предварительного голосования назначен на 26 мая.