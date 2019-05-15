Политика

Решение острых вопросов обсудили с Иваном Штылиным жители Пустошкинского района

Встречу с избирателями в деревне Гультяи провел участник предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района Иван Штылин. Беседа на актуальные темы состоялась 20 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе встречи обсуждались наиболее острые вопросы, касающиеся доступности здравоохранения, состояния дорожной сети, и кадровые проблемы в социальной сфере.

«Школа и дом культуры - это центр жизни на селе! Мы должны совместно с главами волостей и депутатским корпусом в дальнейшем создать такие условия, чтобы жители посёлка имели качественную инфраструктуру, а ученики полюбили свою родину и после получения среднего и высшего образования вернулись обратно и работали здесь. Для этого нужны рабочие места. Считаю, что развитие сельского хозяйства и туризма в таком районе, как Пустошкинский, где уникальная природа, - наиболее перспективные направления на ближайшее будущее», - расставил приоритеты Иван Штылин.

Речь шла, в частности, о судьбе сельского дома культуры, который требует ремонта кровли и оснащения современным оборудованием. Претендент на выдвижение в главы района рассказал об успешном опыте других муниципалитетов, которые реализовали подобные мероприятия в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», и предложил подготовить необходимую заявку.

Следующая встреча участников партийной процедуры с населением пройдет 21 мая в 16.00 в районном центре культуры.