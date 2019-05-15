Политика

В Псковской области пройдет выездное заседание комитета Госдумы по культуре

В Псковской области пройдет выездное заседание комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Об этом 21 мая пишет у себя на сайте газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Так, 27 мая, в Пушкинских Горах, в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» запланирован круглый стол «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Участники обсудят перспективы культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия, - анонсирует издание и цитирует председателя комитета по культуре Елену Ямпольскую: «Культурно-познавательный туризм - одна из основных точек роста для Псковской области. Столько памятников, как на Псковщине, редко встретишь. Поразительно: ведь эта земля подвергалась нашествиям, её вытаптывали и выжигали, но сколько сохранилось подлинных жемчужин: Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Псковский Кремль, усадьбы Тригорское, Петровское и, конечно, Михайловское. Мы пригласим руководителей музеев, представителей туристического бизнеса и вместе обсудим, как должно строиться их взаимодействие».

Как сообщается, в работе круглого стола примут участие депутаты Наталия Пилюс, Сергей Шаргунов и Александр Шолохов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители крупнейших музеев Псковской области - директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков. На заседание приглашён митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

В этот же день, сообщает издание, состоится встреча членов комитета Госдумы с сотрудниками псковских музеев и учреждений культуры Пушкиногорского района Псковской области. А уже 28 мая, в Пскове, депутаты обсудят с представителями органов власти региона реализацию национального проекта «Культура», а также состояние крупнейших объектов культурного наследия Псковской области.