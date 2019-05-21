Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно политической повестки, а также планы участия псковского «Яблока» в выборах и работу Льва Шлосберга в региональном парламенте.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.