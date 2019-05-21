Политика

Законы о новых формах голосования на выборах в России одобрены Советом Федерации

Совет Федерации на заседании в среду одобрил три закона, каждый из которых вводит новые формы для голосования на выборах в РФ.

Как сообщает «Интерфакс», один из этих законов предполагает допуск к голосованию на выборах в регионах людей с временной регистрацией. Для допуска к голосованию на выборах в регионах избиратель должен быть зарегистрирован по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, округа референдума не менее, чем за три месяца до дня голосования.

Для участия в голосовании гражданин должен будет подать заявление для включения в списки избирателей.

В пояснительной записке к закону отмечается, что поправки предложены в целях обеспечения гарантий избирательных прав людей, «работающих вахтовым методом».

«В связи со значительным количеством граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания, проектом федерального закона устанавливается право таких лиц быть включенными в списки избирателей, участников референдума на выборах в органы государственной власти субъекта РФ, референдуме субъекта РФ (на основе технологии "Мобильный избиратель")», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, одобрен закон о создании на выборах 8 сентября в Москве «цифровых участков».

Закон предусматривает, что при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы, а также ряда региональных выборов (список определяется решением ЦИК России) избиратели, находящиеся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать его путем голосования на «цифровых участках».

Избиратель должен будет подать заявление о включении в список, используя для этого федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг», не ранее, чем за 45 дней, и не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Третий закон предусматривает проведение в качестве эксперимента электронного дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Закон предполагает, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.

Избиратель, обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе города Москвы, сможет самостоятельно выбрать формат участия: дистанционное электронное голосование или традиционное голосование.

В законе отмечается, что подача избирателем указанного заявления не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке, при условии, если этот избиратель не проголосовал дистанционно. Округа для проведения эксперимента определит Мосгоризбирком, предусматривает закон.

Данные инициативы не раз вызывали критику некоторых политических сил и общественных организаций, в частности, в связи с сомнениями в возможности гарантировать контроль за процессом голосования и подсчетом результатов.

Однако, автор одного из законов в этом «пакете», депутат Дмитрий Вяткин ранее на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту отметил, что «уровень технического оснащения комиссий, в том числе в городе Москве, уровень подготовки кадров на конкретных примерах позволяет делать вывод, что этот эксперимент пройдет успешно, и что технически будет обеспечена и тайна голосования, и объективное подведение итогов голосования, и технически не будет никаких сбоев».