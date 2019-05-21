Политика

Определены счетные участки для предварительного голосования «Единой России» в Псковской области 26 мая

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах пройдет на 21 счетном участке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Голосование будет проводиться в воскресенье, 26 мая, с 8.00 до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

Предварительное голосование по кандидатурам для выдвижения на выборах Количество счетных участков Местонахождение счетного участка Главы Бежаницкого района 3 - п. Бежаницы, ул. Смольная, 14, дом культуры - д. Лющик, ул. Октябрьская, 6, помещение администрации сельского поселения «Лющикская волость» - с. Ашево, помещение администрации сельского поселения «Чихачевское» Главы Дновского района 3 - г. Дно, ул. Советская, 15, помещение центра дополнительного образования детей - п. Дачное, ул. Шоссейная, 34, помещение сельской библиотеки - д. Искра, ул. Зиновьева, 3, здание администрации Искровской волости Главы Новоржевского района 2 - г. Новоржев, ул. Германа 65, районный культурно-спортивный комплекс - д. Выбор, ул. Школьная, 8, помещение школы Главы Пустошкинского района 3 - г. Пустошка, ул. Октябрьская, 55, здание районного центра культуры - д. Долосцы, здание администрации сельского поселения «Пригородная волость» - д. Гультяи, помещение администрации сельского поселения «Гультяевская волость» Главы Пушкиногорского района 3 - п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, 13, большой спортивный зал средней школы им. А. С. Пушкина - п. Пушкинские Горы, ул. Садовая, 1, культурно-досуговый центр - с. Велье, ул. Центральная, 28, административное здание сельского поселения «Велейская волость» Главы Усвятского района 2 - п. Усвяты, ул. Карла Маркса, 17, дом культуры - д. Церковище, помещение администрации сельского поселения «Церковищенская волость» Депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» (Псковский район) 1 - с. Карамышево, ул. Советская, 3, культурно-досуговый центр Депутатов сельского поселения «Середкинская волость» (Псковский район) 1 - с. Серёдка, ул. Ленина, 2, культурно-досуговый центр Депутата Псковской городской Думы по округу №13 1 - г. Псков, ул. Текстильная, 18, естественно-математический лицей № 20 Депутата Собрания депутатов Великолукского района по округу №1 1 - д. Переслегино, дом культуры Депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» (Себежский район) по округу №5 1 - п. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 14, дом культуры Депутата Собрания депутатов Дновского района по округ №1 Депутата Собрания депутатов Дновского района по округ №2 1 1 - д. Искра, ул. Зиновьева, 3, здание администрации Искровской волости - г. Дно, ул. Советская, 15, центр дополнительного образования детей

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