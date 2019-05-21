Определены счетные участки для предварительного голосования «Единой России» в Псковской области 26 мая

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах пройдет на 21 счетном участке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Голосование будет проводиться в воскресенье, 26 мая, с 8.00 до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.
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Предварительное голосование по кандидатурам для выдвижения на выборах
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Количество счетных участков
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Местонахождение счетного участка
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Главы Бежаницкого района
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3
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- п. Бежаницы, ул. Смольная, 14, дом культуры
- д. Лющик, ул. Октябрьская, 6, помещение администрации сельского поселения «Лющикская волость»
- с. Ашево, помещение администрации сельского поселения «Чихачевское»
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Главы Дновского района
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3
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- г. Дно, ул. Советская, 15, помещение центра дополнительного образования детей
- п. Дачное, ул. Шоссейная, 34, помещение сельской библиотеки
- д. Искра, ул. Зиновьева, 3, здание администрации Искровской волости
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Главы Новоржевского района
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2
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- г. Новоржев, ул. Германа 65, районный культурно-спортивный комплекс
- д. Выбор, ул. Школьная, 8, помещение школы
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Главы Пустошкинского района
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3
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- г. Пустошка, ул. Октябрьская, 55, здание районного центра культуры
- д. Долосцы, здание администрации сельского поселения «Пригородная волость»
- д. Гультяи, помещение администрации сельского поселения «Гультяевская волость»
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Главы Пушкиногорского района
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3
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- п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, 13, большой спортивный зал средней школы им. А. С. Пушкина
- п. Пушкинские Горы, ул. Садовая, 1, культурно-досуговый центр
- с. Велье, ул. Центральная, 28, административное здание сельского поселения «Велейская волость»
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Главы Усвятского района
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2
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- п. Усвяты, ул. Карла Маркса, 17, дом культуры
- д. Церковище, помещение администрации сельского поселения «Церковищенская волость»
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Депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» (Псковский район)
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1
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- с. Карамышево, ул. Советская, 3, культурно-досуговый центр
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Депутатов сельского поселения «Середкинская волость» (Псковский район)
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1
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- с. Серёдка, ул. Ленина, 2, культурно-досуговый центр
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Депутата Псковской городской Думы по округу №13
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1
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- г. Псков, ул. Текстильная, 18, естественно-математический лицей № 20
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Депутата Собрания депутатов Великолукского района по округу №1
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1
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- д. Переслегино, дом культуры
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Депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» (Себежский район) по округу №5
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1
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- п. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 14, дом культуры
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Депутата Собрания депутатов Дновского района по округ №1
Депутата Собрания депутатов Дновского района по округ №2
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1
1
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- д. Искра, ул. Зиновьева, 3, здание администрации Искровской волости
- г. Дно, ул. Советская, 15, центр дополнительного образования детей
Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии» 72-74-09.