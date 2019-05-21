Политика

Три дня есть у великолучан для досрочного голосования на дополнительных выборах депутата городской Думы

Три дня есть у избирателей Великих Лук, чтобы досрочно проголосовать на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. С этого дня это можно сделать только в помещениях участковых комиссий в период их работы: 23 и 24 мая с 16:00 до 20:00, а 25 мая - с 9:00 до 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной избирательной комиссии.

Воспользоваться возможностью досрочного голосования может избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

Досрочное голосование проводиться путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии.

Избирателю необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности).

Добавим, что 26 мая за депутатский мандат поборются 10 кандидатов.

7 кандидатов идут на выборы от политических партий:

Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - г. Великие Луки, «Яблоко»;

Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1993 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 2011 г., пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, «Казачья партия Российской Федерации», член партии;

Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование - высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО "Великолукская правда"», главный редактор, место жительства - г.Великие Луки, «Патриоты России», член партии;

Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование - высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы - ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - г. Великие Луки, ЛДПР, член партии;

Сергей Пасечник, 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства - г.Великие Луки, КПРФ, член партии;

Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование - высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - г.Великие Луки, «Справедливая Россия», член партии;

Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - г. Великие Луки, «Единая Россия», член партии.

3-е кандидатов - в порядке самовыдвижения:

Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование - высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО «Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - г. Великие Луки;

Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы- МАУ «Спортивная школа "Экспресс"», тренер, место жительства - Великолукский район, д.Астратово;

Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в г. Великие Луки, место работы - МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - г.Великие Луки.

Подробно о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь>>>

Отметим, что это единственная избирательная кампания, которая пройдет в регионе не в рамках единого дня голосования 8 сентября 2019 года, так как согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Добавим, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.