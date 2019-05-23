Политика

Конфликты между городом и областью никому не нужны - Иван Цецерский

Конфликты между городом и областью никому не нужны, поэтому будущий глава Пскова должен выстраивать отношения с региональной властью таким образом, чтобы взаимодействие было конструктивным и без конфликтов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал глава города Иван Цецерский 23 мая на пресс-конференции, посвященной его переходу на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

«Хочу, чтобы новый глава сохранил взятый вектор, сохранил все положительное, что было наработано, и постараюсь сделать все для того, чтобы передача должности новому главе прошла максимально без потерь опыта и достижений», - отметил он.

По словам Ивана Цецерского, «глава города был всегда в прерогативе областной власти и лично губернатора, по большому счету креатурой его внимания». «И, если бы не было согласований с губернатором, я бы не был назначен главой. И следующего главы без согласования с губернатором тоже не будет. Если кто-то считает, что стать главой города можно стать вопреки воле губернатора, это ошибочно, - подчеркнул он. – Если, не дай бог, это состоится, это будет очень печально, потому что конфликтная позиция никому не нужна».

«Мы помним время, когда конфликты между городом и областью только отягощали и без того нелегкое финансовое положение города в части выделения субсидий, субвенций», - заметил Иван Цецерский.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы на заседании в четверг досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Дальнейшая деятельность требует переезда в Москву. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.