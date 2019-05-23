Политика

Иван Цецерский назвал самые сложные периоды работы в должности главы Пскова

Иван Цецерский назвал самые сложные политические периоды своей работы в должности главы города Пскова, которую он занимал с марта 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции, таких периодов он обозначил четыре.

Первый пришелся на декабрь 2011 года, когда «Единая Россия» показала недостаточно высокие результаты на выборах по городу Пскову. «Я отвечал за город, и губернатор сделал оценку на этот счет. Я должен был уйти в отставку, и мне это было тяжело. На тот момент я согласился и подал заявление, но жители города воспротивились отставке, начали писать обращения в адрес губернатора, и на фоне этого до отставки дело не дошло», - рассказал Иван Цецерский. Между тем, на выборах в Псковскую городскую Думу, состоявшихся в марте 2012 года, в которых также участвовал Иван Цецерский, команда «единороссов» показала высокие результаты. После этого губернатор Андрей Турчак и глава города решили «перевернуть страницу» и наладили взаимодействие.

Вторым сложным периодом в политической биографии Ивана Цецерского стал конец 2013 года, когда в Пскове произошел снежный коллапс, вызвавший проблемы с движением автотранспорта. «Это был период, когда главой администрации города стал Игорь Чередниченко - своеобразный управленец со своеобразным подходом», - напомнил Иван Цецерский.

Третий непростой период, по его словам, совпал с приходом нового губернатора и назначением Александра Братчикова на пост главы администрации Пскова. «Я в склоках не участвовал и делал все для того, чтобы он стал сити-менеджером. Никому из депутатов я не говорил, чтобы они проголосовали за Валерия Лесникова, но мне, к сожалению, до сих пор ставят в вину этот период», - пояснил Иван Цецерский.

Наконец, четвертым сложным периодом в должности главы Пскова он считает критику содержания улично-дорожной сети города, включая ремонт и уборку. «Все остальное было в конструктивном режиме», - заключил экс-глава города.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы на заседании 23 мая досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Дальнейшая деятельность требует переезда в Москву. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.